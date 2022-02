Parceiros há 15 anos, o Schalke 04 anunciou esta segunda-feira o fim do acordo de patrocínio com a Gazprom, empresa estatal russa de fornecimento de gás, na sequência do conflito da Rússia com a Ucrânia.

«O conselho de administração do Schalke 04, com a aprovação do conselho fiscal, decidiu encerrar prematuramente a parceria entre o clube e a Gazprom. (...) A plena capacidade financeira do clube mantém-se inalterada por esta decisão», lê-se na nota do clube alemão, que se mostra confiante em encontrar um novo patrocinador brevemente.

O Schalke e a referida empresa eram parceiros há 15 anos, desde janeiro de 2007.

Logo na quinta-feira, o primeiro dia da invasão da Rússia à Ucrânia, o Schalke anunciara a decisão de retirar o patrocínio das camisolas. Agora, avança mesmo para o fim da parceria.