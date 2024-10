Esta sexta-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto reduziu a suspensão de Paul Pogba de quatro anos para apenas 18 meses.

O médio recebeu o castigo por violação das regras anti-doping e, agora com a redução, pode voltar aos relvados em março de 2025.

Nas redes sociais, o futebolista da Juventus publicou uma imagem com umas chuteiras calçadas e umas meias com uma bandeira francesa, um número seis e as iniciais de Paul Pogba.

Com uma vasta carreira no futebol mundial, o médio francês não foi esquecido e recebeu o apoio de vários craques, entre eles Kylian Mbappé, que escreveu «Eh, Senhor», e de Rafael Leão, que se limitou a utilizar emojis. Bruno Fernandes não comentou, mas colocou um gosto na publicação.