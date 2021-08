Bruno Fernandes levou a bola para casa, depois de ter apontado um hat-trick na vitória do Manchester United sobre o Leeds, por 5-1 e, no final do encontro, o médio português falou desse facto, mas também da exibição de Paul Pogba.

«Sentimos falta dos adeptos, estamos muito felizes com este resultado. Esperámos muito tempo, por isso estamos todos felizes por eles hoje. Estamos muito felizes com o resultado», disse, citado pela BBC.

«As pessoas falam da qualidade do Paul [Pogba], mas a qualidade dele não está em discussão. Sabemos o que ele pode fazer e hoje ele mostrou isso. É um jogador importante para nós. Sabemos que podemos esperar este tipo de atuações do Paul», completou Bruno Fernandes, questionado sobre o desempenho do francês, autor de quatro assistências no jogo.

Quanto ao hat-trick que apontou, o internacional português disse: «O meu objetivo a cada temporada é ser melhor do que a anterior. A cada desempenho que faço, quero fazer cada vez melhor. Comecei com três golos, mas há um longo caminho a percorrer. Conhecemos a qualidade dos jogadores que entraram, mas a equipa já era muito boa. Mostrámos isso na época passada. Não ganhámos troféus, mas a equipa foi crescendo. O nosso foco tem de ser ser jogo a jogo. Vamos conseguir algo com essa mentalidade.»