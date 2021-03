Entrou para a segunda parte, precisou de três minutos para marcar e decidiu.

Paul Pogba saiu do banco para dar a vitória ao Manchester United ante o Milan e eliminar os italianos em pleno San Siro, após o empate a uma bola em Old Trafford, que a equipa de Ole Gunnar Solskjaer sofrera no último lance do jogo, há uma semana.

Bruno Fernandes segue para os quartos de final, Diogo Dalot e Rafael Leão ficam pelo caminho quanto a portugueses, num jogo em que houve mais cautelas e equilíbrios do que qualidade e oportunidades de golo em favor do espetáculo. Valeu (muito) pela entrada do médio francês após o descanso.

O lance decisivo do encontro foi ensaiado na esquerda do ataque, passou pela direita após um passe de Bruno Fernandes na diagonal para Wan-Bissaka, que colocou ao centro e, após muita insistência, a classe de Pogba fez a diferença: simulou o remate para sentar Kessié e Donnarumma, colocando a bola ao ângulo, entre o guardião e o primeiro poste.

Com cerca de 45 minutos pela frente (a contar com a compensação), o Milan foi incapaz de morder a defensiva do United com afinco. E nem mesmo com Zlatan Ibrahimovic, de regresso à competição três semanas depois, conseguiu fazê-lo. O único lance de relevo junto da área de Dean Henderson foi ao minuto 74, até foi pelo sueco, mas o guardião do United negou o 1-1 que empataria o jogo e também a eliminatória.

A equipa de Solskjaer, que entrou coesa no jogo, viu o Milan melhorar até ao intervalo e, já com a vantagem, os ingleses justificaram-na com maior controlo do jogo, pautado por um Pogba inteligente e inspirado.

Bruno Fernandes foi titular e jogou os 90 minutos pelo United, ao passo que, no Milan, Diogo Dalot entrou ao minuto 65, ao mesmo tempo que Ibrahimovic, quando Stefano Pioli procurou dar frescura à equipa. Brahim Díaz também entrou, ao minuto 72, mas o Milan foi insuficiente para contrariar os diabos vermelhos. Solskjaer só fez uma substituição. E fê-la em cheio.

Com isto, o Manchester United junta-se ao Arsenal nas equipas inglesas nos «quartos», ficando Inglaterra, a par de Espanha (Granada e Villarreal) como as nações mais representadas na próxima fase.

Esta vitória desempatou ainda os duelos entre Milan e Manchester: agora são seis vitórias para os ingleses, contra cinco dos italianos, além de um empate.