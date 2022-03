Paul Pogba afirmou nas redes sociais que a sua habitação foi assaltada durante o Manchester United-Atlético de Madrid, da Liga dos Campeões.

«Na última noite, vivemos o pior pesadelo quando a nossa casa foi arrombada e assaltada enquanto os nossos bebés estavam a dormir no quarto deles», contou o médio.

«Os ladrões estiveram dentro da habitação menos de cinco minutos, mas nesse período de tempo levaram-nos algo mais precioso do que tudo o que temos em nossa casa: a nossa sensação se segurança», prosseguiu.

Pogba explicou depois: «Isto ocorreu durante os minutos finais do jogo da última noite, quando sabiam que não estaríamos em casa. Eu e a minha mulher corremos para casa sem saber se os nossos filhos estavam sãos e salvos. Como pai, não há pior sentimento no mundo do que não conseguir proteger as nossas crianças e espero sinceramente que nunca ninguém venha a sentir o que senti na última noite. É por isso que quero oferecer uma recompensa a quem tiver pistas e nos possa ajudar», concluiu.

Refira-se que também Victor Lindelof, ex-Benfica e jogador do ManUtd, foi vítima de situação semelhante.