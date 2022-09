O jornal francês Le Monde transcreve nesta segunda-feira parte do depoimento de Paul Pogba à polícia francesa, relacionado com o caso de tentativa de extorsão de que foi alvo. Na semana passada, cinco pessoas foram detidas por alegado envolvimento neste processo, incluindo um dos irmãos de Paul, Mathias Pogba.

Segundo o jogador, os factos remontam a 19 de março de 2022. O internacional francês ia juntar-se à sua seleção em Paris e decidiu passar algumas horas com um amigo de infância, Boubacar C., em La Renardière, o bairro em que cresceu na zona de Roissy-en-Brie, um subúrbio da capital francesa. Por volta da meia-noite, Paul Pogba vou levado por outros três antigos amigos - Adama C. and Roushdane and Machikour K. - a um apartamento numa localidade próxima.

Nesse apartamento, surgiram dois homens encapuzados e armados, que ameaçaram o então médio do Manchester United e da seleção de França. Roushdane K. disse nessa altura a Pogba que teria de pagar 13 milhões de euros aos dois homens por «proteção».

«Tive medo. Os dois tipos apontaram-me armas. Ao ser ameaçado com uma arma, eu disse que pagaria. Um dos encapuzados falou ao ouvido do Roushane e foi ele que me disse que eu teria de pagar, ou ficaríamos todos em perigo», terá sido o jogador à polícia, segundo o Le Monde.

Para além da alegada «proteção» que o grupo faria a Paul Pogba, o médio também terá admitido à polícia que foi ameaçado com a divulgação do conteúdo de uma pen USB que continha provas de pagamento de um bruxedo para prejudicar Kylian Mbappé..

Na primavera, o jogador acabou por pagar 100 mil euros em dinheiro a Boubacar C., um dos suspeitos, em Manchester.

O jogador explicou ainda à polícia que comprometeu-se a investir numa empresa de criptomoedas, chegando a pedir ao seu banco em Itália para transferir 13 milhões de euros para a sua conta no Dubai, da qual faria uma transferência para a conta de Adama C., outro dos suspeitos. Pogba acabou por não finalizar esse pagamento e denunciou a tentativa de extorsão às autoridades.