A UEFA divulgou os dez melhores golos da edição 2020/21 da Liga Europa e há três portugueses na lista. A equipa de observadores técnicos do organismo foi responsável pela elaboração da lista.

Diogo Gonçalves ficou na 10.ª posição com o livre no Arsenal-Benfica, Bruno Fernandes surge no 9.º lugar com o golo no jogo do Manchester United com a Roma e Paulinho ficou em terceiro com uma finalização no Sp. Braga-Leicester, após excelente movimentação coletiva, antes da transferência para o Sporting.



Eis o top-10:

1. Kemar Roofe (Standard Liège-Rangers, 0-2)

2. Dele Alli (Tottenham-Wolfsberger, 4-0)

3 Paulinho (Sp. Braga-Leicester, 3-3)

4 Mislav Oršić (Dinamo Zagreb-Tottenham, 3-0)

5 Lucas Moura (Wolfsberger-Tottenham. 1-4)

6 Harry Winks (Tottenham-Ludogorets, 4-0)

7 Nicolas Pépé (Arsenal-Dundalk, 3-0)

8 Riccardo Calafiori (AS Roma-Young Boys. 3-1)

9 Bruno Fernandes (Manchester United-AS Roma, 6-2)

10 Diogo Gonçalves (Arsenal-Benfica. 3-2)

Veja todos os golos no vídeo abaixo: