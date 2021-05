A 32.ª jornada da Liga 2020/21 confirmou, acima de tudo o novo campeão nacional. O Sporting venceu o Boavista (1-0) e garantiu a conquista do título, a duas rondas do final da competição.



Mais atrás, o Paços de Ferreira já sabe que vai terminar a prova no quinto lugar, o Vitória de Guimarães perdeu margem de manobra na sexta posição e algumas equipas garantiram a manutenção, enquanto os quatro últimos perderam (Nacional, Farense, Boavista e Rio Ave) perderam e continuam em posição aflitiva.



A FIGURA: Paulinho



O Sporting precisava de bater o Boavista para selar a conquista do título nacional, 19 anos depois, e foi uma das contratações mais questionadas pelos adeptos a decidir o embate com os axadrezados. Depois de marcar um golaço em Vila do Conde, Paulinho conseguiu balançar as redes do Boavista e soltar os foguetes para a festa. Decisivo nesta reta final da Liga.



O GOLO: Heriberto Tavares



O Famalicão garantiu a permanência na Liga com um triunfo em Guimarães, no regresso de Ivo Vieira à cidade minhota. Heriberto Tavares, com um remate fabuloso já nos minutos finais do encontro (85m), desequilibrou os pratos da balança com um ensaio de grande qualidade: 1-2 para o Famalicão.

A DEFESA: Hélton Leite



O Benfica esteve a perder no reduto do Nacional e arriscou sofrer o segundo golo antes de avançar para a reviravolta no marcador. Hélton Leite negou o golo a Éder Bessa em cima do intervalo e, no início da segunda parte, teve uma intervenção decisiva após um desvio involuntário de Otamendi. O guarda-redes do Benfica ia em sentido contrário, o argentino surprendeu Hélton Leite mas o brasileiro demonstrou grandes reflexos e evitou o 2-0.