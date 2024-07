O Toluca, orientado por Renato Paiva, empatou, na madrugada deste domingo, em casa do Cruz Azul, por 1-1, com destaque para a assistência de Paulinho.

Em jogo referente à quarta jornada da liga mexicana, o Toluca chegou primeiro ao golo, aos 38 minutos, com Maxi Araújo a aproveitar a assistência do português.

Aos 89 minutos, para desgosto do Toluca, Sepulveda empatou a partida e resgatou um ponto para o líder do campeonato. Por outro lado, a equipa de Paulinho está em quarto lugar, com oito pontos. O avançado português, ex-Sporting, já leva três golos e uma assistência em quatro jogos.