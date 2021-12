Concentração, susto, sofrimento... e reviravolta com hat-trick de Paulinho para os sorrisos finais a fechar 2021.

O Sporting acabou o ano civil com uma vitória pela margem mínima sobre o Portimonense (3-2), na noite de quarta-feira, num jogo em que os algarvios estiveram a ganhar, mas no qual o Sporting conseguiu a viragem no marcador já em superioridade numérica, depois da expulsão de Pedro Sá na equipa visitante.

O encontro terminou e, claro, os sorrisos foram comuns nos jogadores do Sporting, num jogo que foi de estreia na equipa principal para o moçambicano Geny Catamo e da 11.ª vitória seguida dos leões na I Liga, uma sequência que permitiu a Ruben Amorim só ficar atrás dos Cinco Violinos num registo estatístico.

Nos bastidores do encontro, revelados pelo Sporting ao final do dia de ontem, quinta-feira, é possível ver ainda outros pormenores nos balneários e uma troca de camisolas entre Gonçalo Inácio e Henrique Jocú.

O Sporting acaba a 16.ª jornada com 44 pontos, os mesmos do FC Porto, que é líder pela diferença de golos. Os dragões venceram na quinta-feira o Benfica, por 3-1.