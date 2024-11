O Toluca foi derrotado pelo Tigres na madrugada desta quinta-feira por 2-1.

Paulinho, ex-Sporting, depois de ter bisado na última jornada, não conseguiu faturar. Mesmo assim, o avançado português mantém-se em primeiro lugar na lista de melhores marcadores com 12 golos.

O Tigres começou por marcar primeiro, pelo francês Gignac com um excelente cabeceamento. Já na segunda parte, Juan Brunetta aumentou a vantagem para 2-0. O melhor que o Toluca conseguiu, foi reduzir por intermédio de Jesús Gallardo.

Os "Diabos Vermelhos", com esta derrota caíram para o terceiro posto da classificação, por troca direta com o Tigres, no entanto já garantiram a presença nos quartos-de-final do campeonato mexicano.

Veja aqui os três golos da partida: