Abel Ferreira venceu o primeiro clássico da nova temporada depois do Palmeiras bater o Santos por 1-0, em jogo da segunda jornada do Paulistão. Foi o 200.º duelo entre os dos históricos emblemas e a 100.ª vitória do Verdão.

Uma primeira parte muito física, com muitos choques e muitas faltas, com Andreas Pereira a sair lesionado, logo aos 12 minutos, na sequência de uma entrada dura de Igor Vinícius.

A primeira oportunidade mais clara até foi do Santos, com Lautaro Díaz a cabecear a cruzamento de Barreal, mas a bola foi às costas de Khellven. No entanto, foi o Palmeiras que chegou ao golo, aos 40 minutos, com Allan a lançar Flaco López com um passe em profundidade e o argentino a devolver, com um passe atrasado, para mesmo Allan finalizar. Um grande golo a colocar o Verdão em vantagem.

A segunda parte foi ainda mais intensa, com o Santos, ainda sem Neymar e com Gabigol no banco, à procura do empate, mas com um Palmeiras com poucas falhas em termos defensivos e com um Carlos Miguel inspirado entre os postes, a anular boas oportunidades de Robinho e de Miguelito.

Com esta segunda vitória, o Palmeiras destaca-se no topo da classificação, com um máximo de seis pontos, à frente do Primavera e Velo Clube, ambos com quatro, mas pode ainda ser alcançado pelo Corinthians que, esta quinta-feira, defronta o Bragantino.

Veja o resumo deste jogo: