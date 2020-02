Paulo Bento foi convidado do Maisfutebol na TVI24 desta sexta-feira e o selecionador nacional da Coreia do Sul abordou o momento que vive o Sporting, clube pelo qual foi campeão como jogador e que treinou também.

«Aquilo que fica à distância é que é um clube desunido, partido, em permanente guerra», começou por dizer Paulo Bento.

«Durante muitos anos, até antes de eu ser treinador, e depois também, era um sítio onde os treinadores aguentavam muito pouco, e agora são os presidentes que aguentam muito pouco. Isso é até traumático», considerou o técnico, que orientou o futebol da equipa sénior entre 2005 e 2009.

Paulo Bento acrescentou depois que avisou que uma situação destas poderia acontecer, até porque ele próprio viveu alguns casos violentos: «Se me perguntarem se me surpreende muito? Não. Apesar de achar que foi o momento mais negro da história do Sporting, aquilo que sucedeu na Academia. Por muito que queiram camuflá-lo e andar em tribunal para a frente e para trás, para mim é o momento mais negro da história do Sporting que me lembro. Eu estive num, mas foi desportivo. E não o preparei, preparei para não o ter.»

Bento explicou depois porque não lhe causa espanto o estado de coisas em Alvalade e recordou o que disse há mais de dez anos.

O técnico concluiu: «Não me surpreende porque foi algo que veio em crescendo. Não queria ter razão, mas creio que foi em novembro de 2009 após a minha saída do Sporting disse algo parecido com isto: enquanto não se pensar que 60 mil são mais importantes que seis mil, ou enquanto deixarem que seis mil sejam mais importantes do que 60 mil, o Sporting vai ter problemas. E a verdade é que os teve. Deixou que uma minoria ruidosa pusesse o nome do Sporting na lama. É deplorável e triste. Não nasci sportinguista, mas tenho um carinho muito grande por aquela instituição e custa-me ver o Sporting no estado em que está.»

O selecionador da Coreia do Sul abordou também a sua aventura naquele país asiático e ainda recordou o histórico jogo em Pyongyang frente à Coreia do Norte.