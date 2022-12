Depois da homenagem que recebeu dos seus vizinhos coreanos, Paulo Bento despediu-se esta terça-feira da Coreia do Sul e dos seus adeptos, através de uma mensagem divulgada pela federação daquele país.

O treinador de 53 anos agradeceu o apoio e carinho recebido durante os quatro anos em que esteve no cargo, considerando ter tido «uma das mais belas experiências da sua vida».

O técnico luso chegou ao comando técnico da seleção sul-coreana em 2018, tendo vencido uma Taça do Leste Asiático no ano seguinte. No Mundial 2022, conseguiu chegar aos oitavos de final, tendo sido eliminado pelo Brasil.



A mensagem de despedida de Paulo Bento:

«Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todo o povo coreano pelo apoio durante os últimos quatro anos. Estou especialmente grato a todos os jogadores, devido ao seu profissionalismo, ética de trabalho e comportamento. Deram-me a oportunidade de ter uma das mais belas experiências da minha vida, que nunca esquecerei. Foi uma experiência profissional fantástica, com altos e baixos, mas o mais importante foi a capacidade dos jogadores de reagir aos maus momentos, o que nos tornou mais fortes como equipa. Pessoalmente, não tenho palavras para agradecer a todos vocês pelo respeito, carinho e apoio que mostraram durante esta incrível experiência. Gostaria de parabenizar todas as pessoas que participaram desta jornada, que foi fantástica e deixou a nação coreana feliz e orgulhosa. À minha equipa técnica, digo que, sem o seu conhecimento, profissionalismo e solidariedade, não teria sido possível viver tudo isto. É hora de sair e olhar para o futuro, desejando tudo de bom para o futebol coreano. A Coreia do Sul sempre fará parte da minha vida e os jogadores estarão no meu coração para sempre.»