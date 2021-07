O Desp. Chaves, da II Liga, anunciou a contratação do ex-jogador Paulo Cabral para o cargo de diretor desportivo do clube.

Os transmontanos ficaram sem diretor quando, no início de julho, Nélson Lenho, que esteve no cargo entre 2019/2020 e 2020/2021, saiu para o Boavista, da Liga.

Paulo Cabral foi internacional português, jogou por Benfica, Belenenses, Desp. Aves, entre outros, e iniciou nesta segunda-feira as novas funções no Desp. Chaves, como divulgou o clube no seu site.

O clube da II Liga, orientado por Vítor Campelos, jogou no sábado o primeiro jogo oficial da época, perdendo por 2-1 na receção ao Farense na primeira fase da Taça da Liga, ficando fora da competição.