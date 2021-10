O Guifões Sport Clube, clube de Matosinhos, lamentou esta segunda-feira a morte de Paulo Correia, antigo atleta de basquetebol que foi agredido barbaramente na noite do Porto, à porta de uma discoteca.



«Na nossa memória ficará sempre o jovem atleta cheio de alegria que vestiu a nossa camisola e com quem partilhámos grandes alegrias», pode ler-se.



Paulo Correia tinha 23 anos e foi agredido por um grupo de estudantes estrangeiros, que considerou que a vítima estava a tentar passar à frente na fila de acesso a uma discoteca, na rua Passos Manuel.



O jovem terá sido atingido com um murro e caiu no chão, batendo com a cabeça, de acordo com a TVI24. A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António com graves lesões no cérebro, mas acabou por não resistir aos ferimentos.



O suspeito da agressão, de 21 anos, foi detido no domingo e vai ser presente a tribunal nesta segunda-feira.