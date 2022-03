Paulo Fonseca vai ser o treinador da equipa de lendas de Luís Figo, em jogo solidário organizado pelo Rangers e pela fundação do antigo futebolista português, marcado para sábado, em Glasgow.

«Estou agradecido ao Luís Figo por me ter convidado para ser o treinador da equipa dele neste evento único. Para mim, é uma honra poder estar na celebração do 150.º aniversário de um histórico do futebol como o Rangers, ainda para mais estando associado a uma vertente solidária, que é sempre muito importante. Poder treinar algumas das maiores referências da história recente do futebol é um prazer para qualquer amante ou profissional deste desporto», afirmou o técnico, citado em comunicado da sua assessoria de imprensa.

O evento, denominado 'Weekend of Legends' [fim de semana das lendas], celebra os 150 anos do Rangers e parte das receitas provenientes do jogo serão atribuídas a causas sociais escolhidas pelo clube escocês e pela Fundação Luís Figo.

Para além de Figo, a partida vai contar com os portugueses Ricardo Carvalho, Ricardo Quaresma (jogador no ativo no Vitória de Guimarães), Nuno Gomes e José Bosingwa, assim como várias antigas estrelas do futebol mundial, entre as quais Júlio César, Kaká, Roberto Carlos, Robert Pires, Gheorghe Hagi, Éric Abidal, Iván Córdoba, Maxwell, David James, Míchel Salgado, Roy Makaay, Christian Karembeu, Pedrag Mijatovic e Claude Makélélé.

O encontro vai opor a equipa World Legends, 'capitaneada' por Figo e dirigida por Paulo Fonseca, à formação do Rangers Legends, composta por antigas glórias do clube de Glasgow e está marcado para sábado, no Estádio Ibrox, casa do Rangers.