Afonso Moreira tem tido uma grande temporada de estreia pelo Lyon de Paulo Fonseca, após sair do Sporting por 'apenas' dois milhões de euros. Porém, perdeu fulgor nos meses recentes.

Isto porque tem sofrido problemas físicos recorrentes, que o fazem ter participado apenas em dois jogos nos últimos dois meses. Regressou brevemente em meados de março, mas acabou lesionado novamente.

Paulo Fonseca assumiu a responsabilidade pelos problemas físicos do extremo luso, quando abordava fazia uma atualização do boletim médico.

«É fácil compreender a situação médica. No caso de lesões traumáticas graves, as nossas opções têm sido muito limitadas. Tínhamos planos, estávamos a antecipar-nos, mas as lesões vieram contrariar esses planos. Por exemplo, tínhamos planeado integrar gradualmente o Afonso Moreira. Ele nunca tinha jogado a este nível, com tanta intensidade e exigências tão elevadas», começou por dizer.

«Assumo a responsabilidade por ter pressionado e acelerado o seu regresso. Se procuram alguém a quem culpar pela situação do Afonso, sou eu. A equipa médica não tem nada a ver com isso. São decisões difíceis de tomar», recordando, a quantidade de jogadores jovens no banco de suplentes.

Afonso Moreira tem 21 anos e soma seis golos e nove assistências em 30 jogos no Lyon, na primeira aventura fora de portas.