A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, foi punida com uma derrota, por 0-3, depois de um erro na inscrição de um jogador no embate frente ao Hellas Verona.

No último sábado, o encontro entre os dois emblemas italianos terminou com um empate a zero, mas a equipa do técnico português utilizou o médio Amadou Diawara (jogou 89 minutos), que não estava elegível para a partida.

O jogador da Guiné Conacri celebrou o 23.º aniversário no mês de julho e devia ocupar uma das 25 vagas que a Serie A permite para jogadores com 23 ou mais anos de idade. No entanto, Diawara estava inscrito como sub-23, uma categoria à qual a liga italiana não impõe limite de vagas.

A Roma tem, agora, sete dias para recorrer da decisão.