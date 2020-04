Paulo Futre fez, esta quinta-feira, uma homenagem aos profissionais de saúde de Espanha na sua conta de Instagram. O antigo jogador publicou um vídeo de um amigo enfermeiro, a quem chama «herói sem capa», que desenhou no seu fato de proteção o número 10, o mesmo que Futre usou na camisola quando jogou no Atlético de Madrid.

Futre fez questão de publicar o vídeo às 22 horas de Espanha, altura em que normalmente se ouvem palmas das janelas e varandas dedicadas aos profissionais que trabalham nos hospitais e que estão no combate à pandemia da covid-19.

Há duas semanas, Paulo Futre já tinha publicado uma fotografia de um auxiliar médico do Hospital Militar de Madrid, que vestiu a camisola de Futre por baixo do fato e também desenhou o número 10 nas costas do mesmo fato de proteção.