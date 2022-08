Paulo Futre sentiu-se mal durante o funeral da mãe, realizado no domingo, e foi internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa. O antigo jogador reconhece que terá de mudar alguns hábitos para não ter problemas de saúde com maior gravidade.

«Amigas e amigos, não tenho palavras para agradecer todo o carinho que recebi de vocês nas últimas horas. O que aconteceu foi que levei um cartão amarelo, mas não vou levar o cartão vermelho, porque vou deixar de fumar», garante Futre, em mensagem partilhadas nas redes sociais.

Com bom humor, Paulo Futre revelou que pediu um pijama com as cores do At. Madrid: «Para os colchoneros, já pedi um pijama com as riscas vermelhas e brancas, vamos ver se conseguem. A todos e a todas, obrigado do fundo do meu coração.»