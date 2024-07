Paulo Lopes é um dos nomes mais sonantes nesta 22.ª edição do Estágio dos Jogadores, mas desta vez a desempenhar o papel de treinador.

Convidado pelo Sindicato dos Jogadores, isto depois de ter deixado o comando técnico dos sub-23 do Benfica, Paulo Lopes referiu que aceitou o papel sem qualquer problema e destacou a vontade em ajudar os jogadores a «entrar no mercado de trabalho».

Esta segunda-feira, primeiro dia de trabalhos, o técnico foi questionado sobre esta nova experiência como treinador, numa carreira em que já foi treinador-adjunto dos sub-23 das águias, da equipa B e treinador de guarda-redes do plantel principal, e explicou que abraça agora uma experiência «completamente diferente».

«É completamente diferente, mas é bom. Estas iniciativas são positivas. É o sonho que eles têm, que é querer ser jogador de futebol. O Sindicato ajuda bastante neste sentido, ajudá-los a entrar no mercado de trabalho», começou por dizer o antigo guarda-redes.

«Não conhecemos os jogadores. É a primeira vez que lidamos com eles, mas quero ajudá-los a evoluir e encontrar um clube para prosseguir a carreira. Vou tentar transmitir as minhas vivências. Vêm com muita vontade de aprender, treinar e conseguir um projeto para a carreira deles».

Sobre Kadú, jogador de mais alto gabarito no plantel, que chegou a jogar pela equipa principal do FC Porto e agora está desempregado, o treinador referiu que este desporto «não é fácil», mas que vai fazer de tudo para o guarda-redes «conseguir uma nova oportunidade».

«O futebol não é fácil. Momentos altos e outros mais baixos. Temos de saber viver com eles e estar preparados para isso. Ele está a continuar o trabalho dele, à procura de uma nova oportunidade e de certeza que vai conseguir», destacou.

Relativamente ao futuro, Paulo Lopes confessa que o Estágio também é importante a nível pessoal: «Também tenho perspectivas e quero o melhor para mim».