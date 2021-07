Jorge Simão foi apresentado oficiamente aos adeptos do Paços de Ferreira como novo treinador da equipa principal. O técnico de 44 anos está «muito satisfeito» com o regresso aos «castores», falou em consolidar e afirmou que a equipa está preparada para começar a competir.

«Existem épocas de altos e baixos, mas consolidar será o farol para esta época. É disto que estamos a falar. Temos de nos adaptar às condições, e todos fizeram um bom trabalho. Estamos preparados», disse Jorge Simão.

Os pacenses vão disputar a nova competição da UEFA, a Liga Conferência. O substituto de Pepa no comando da equipa reconhece que a competição é «uma oportunidade» para o clube se promover.

«Tudo o que fizemos até agora focou-se no primeiro jogo (contra o Gil Vicente, para a Taça da Liga). A equipa vai ser diferente, porque houve várias saídas, mas estamos preparados», acrescentou o técnico.

Jorge Simão diz que «é preciso estar atento e perceber o que vai acontecer no mercado». A aquisição mais recente do Paços de Ferreira foi o defesa Antunes, internacional português e campeão no Sporting.

Sobre o regresso do técnico, o presidente do clube, Paulo Meneses, assumiu que convidou Jorge Simão a voltar ao clube «dez minutos depois de o anterior técnico ter dito que não ia continuar». Por conhecer o treinador e os métodos de trabalho, escolheu o técnico de 44 anos para a nova época.

«A permanência sempre será a nossa prioridade, mas não será um objetivo redutor, porque queremos mais. Mas só é possível equacionar outros objetivos se garantirmos rapidamente a permanência», conlcuiu Paulo Meneses, apresentando um Paços de Ferreira ambicioso para a nova temporada.