Paulo Moreno, piloto de 56 anos, faleceu este sábado na zona da Barragem de Queimadela, durante o I Enduro Serras de Fafe, prova do Campeonato Nacional de Enduro.



O piloto de Fafe terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória no decorrer da prova, caindo da sua mota, mas esta informação ainda carece de confirmação. O óbito foi declarado no local.



Devido a este óbito, a organização decidiu suspender a prova.