O Flamengo perdeu a final do Campeonato Carioca com o Fluminense de Abel Braga. A equipa de Paulo Sousa tinha sido derrotada na primeira mão (2-0) e não foi além de um empate (1-1) no segundo jogo, no Maracanã.

Durante o encontro, foi notório o descontentamento do treinador português em relação à falta de intensidade dos avançados no processo defensivo, sobretudo Gabigol e Bruno Henrique.

Os vários momentos em que Paulo Sousa chamou a atenção dos avançados:

Ora pelo meio, quando Gabigol colocou o Flamengo em vantagem (ao minuto 28), antes do 1-1 assinado por Cano, o internacional brasileiro decidiu gesticular insistentemente em direção a Paulo Sousa, evidenciando algum desconforto. Foi notória aliás uma troca de palavras entre treinador e jogador.

Na conferência de imprensa após o encontro, o técnico português procurou desvalorizar o incidente: «Eu sou uma pessoa para o bem, procuro liderar com um máximo de respeito para mim, para o grupo e procuro utilizar o futebol para poder educar, olhando para mim mesmo. Temos que ter uma comunicação positiva», disse Paulo Sousa.

Veja o momento de tensão entre Gabigol e Paulo Sousa: