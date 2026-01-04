Pavlidis voltou a marcar três golos, em jogo a contar para a 17ª jornada da Liga, e ultrapassou Luis Suárez, isolando-se no primeiro lugar com uma vantagem de dois golos relativamente ao avançado do Sporting.

Luis Suárez, recorde-se, tinha feito o único golo leonino no empate frente ao Gil Vicente, que lhe servira para se isolar na liderança dos melhores marcadores, ainda que à condição.

Samu, o avançado espanhol do FC Porto, joga apenas no próximo domingo, nos Açores frente ao Santa Clara, e terá a sua oportunidade de se aproximar dos dois melhores marcadores do campeonato.

Confira a lista de melhores marcadores do campeonato:

17 golos: Pavlidis (Benfica)

15 golos: Luis Suárez (Sporting)

10 golos: Samu (FC Porto), Pablo (Gil Vicente), Clayton (Rio Ave)

9 golos: Guilherme Schettine (Moreirense) Jesus "Chuchu" Ramírez (Nacional), Pote (Sporting)

8 golos: Yanis Begraoui (Estoril)

6 golos: Alfonso Trezza (Arouca), Kikas (Estrela da Amadora), Ricardo Horta (Sp. Braga), Rodrigo Zalazar (Sp. Braga)