Chama-se Pedro González, mas no futebol toda a gente o conhece por Pedri. Nasceu em Tegueste, uma pequena localidade da ilha canária de Tenerife, a 25 de novembro de 2002, pelo que ainda tem apenas 17 anos. É pouco mais do que um adolescente, portanto, e já encanta a Espanha.

Contratado pelo Barcelona a 2 de setembro de 2019, por pouco mais de cinco milhões de euros, Pedri ficou mais um ano no Las Palmas e apenas esta temporada viajou para a Catalunha.

Na apresentação em Camp Nou, não escondeu que estava a cumprir um sonho.

«Muito obrigado a todos. Desde criança, quando o meu avô fundou a peña do Barcelona na minha aldeia, que sonhava com isto. Não é todos os dias que se assina por um clube assim», referiu.

No Las Palmas deixou uma época que já permitia perceber que este era um miúdo especial. Apesar de ter apenas 16 anos, Pedri foi o jogador mais utilizado da equipa, somando mais de dois mil minutos ao longo da época. Fez quatro golos e efetuou sete assistências.

Por isso quando em agosto deste ano recebeu a notícia que ia fazer a pré-época com o plantel do Barcelona, não terá ficado completamente surpreendido. O que veio a seguir, sim, foi bastante mais imprevisível: Pedri conseguiu não só garantir um lugar no plantel, mas também afirmar-se na equipa (soma sete jogos em dois meses, sendo que em três dos últimos quatro foi titular).

Dono de um excelente toque de bola, o jovem destaca-se também pela grande visão de jogo, que lhe permite descobrir linhas de passe, fazer tabelinhas, filtrar passes entre linhas e criar jogadas de grande qualidade. Gosta de jogar um futebol simples e já há muitos que o comparam a Iniesta.

O mais curioso é que Pedri não teve uma formação de nível alto. Começou a jogar no Tegueste, um clube amador da aldeia natal, e quando era infantil chegou a ir fazer testes ao Tenerife, mas foi recusado por ser demasiado pequeno e fisicamente frágil.

Pedri foi então jogar para o modesto Juventud Laguna, um pequeno clube que disputa as divisões regionais das Ilhas Canárias. Foi no Juventud Laguna que fez a formação, entre os 12 e os 15 anos, até que foi contratado, já como juvenil, pelo Las Palmas.

Curiosamente nesse mesmo ano, na passagem para juvenil, foi fazer testes ao Real Madrid, mas não ficou. Dizem que apanhou uma semana de muito frio e neve na capital espanhola, pelo que não conseguiu adaptar-se. Regressou à ilha de Tenerife e foi cobiçado pelo Tenerife, mas ainda magoado por ter sido reprovado três anos antes, respondeu que não, que continuava a ser «pequeno e fisicamente frágil». Já tinha um convite do Las Palmas e assinou então pelo outro grande da ilha.

Um ano a jogar na equipa júnior do Las Palmas bastou para convencer toda a gente no clube e na época seguinte, com apenas 16 anos, foi incorporado no plantel principal.

Corria o ano de 2019 e tudo aconteceu a correr na vida de Pedri. Em junho assinou contrato profissional, em agosto estreou-se como jogador profissional e em setembro assinou pelo Barcelona, que o manteve durante essa temporada no Las Palmas por empréstimo.

Até que este verão viajou para a Catalunha, para cumprir um sonho de toda a família. «Para os pais é um orgulho duplo, porque são adeptos do Barcelona. O pai continua a ser presidente da peña do Barcelona em Tegueste», confessou um antigo presidente do clube da aldeia.

Na Catalunha, Pedri encontrou o melhor amigo num português: Francisco Trincão. Os dois são reforços do Barça, chegaram ao clube no mesmo dia, realizaram os exames médicos juntos e desde então estabeleceram uma grande amizade, como o próprio Pedri já revelou.

Nesta quarta-feira, em Turim, foi titular pela terceira vez na equipa catalã, encheu o campo frente à gigante Juventus e deixou a Espanha louca: Pedri é um diamante que vai dar muito que falar.