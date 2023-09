O PAS Lamia anunciou nesta terça-feira a contratação de Pedro Amaral, lateral esquerdo português que representava o Al Khaleej (Arábia Saudita).

O jogador de 26 anos, formado no Benfica, regressa assim ao futebol grego, depois de uma breve passagem pelo Panetolikos na temporada 2018/19, por empréstimo do clube encarnado.

Na época seguinte, Pedro Amaral assinou pelo Rio Ave, representando a equipa de Vila do Conde por três anos e meio. Seguiu-se meia temporada na Arábia Saudita, seguindo nesta altura para o PAS Lamia, do primeiro escalão do futebol da Grécia.