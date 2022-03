Pedro Caixinha declarou que «é um prazer representar os treinadores portugueses na Argentina, um país tão apaixonado pelo futebol». O técnico vai orientar o Talleres de Córdoba e promete uma «mentalidade ganhadora».

Apresentado nesta segunda-feira, Caixinha contou, citado pela Lusa: «O que encontrámos [equipa técnica], em relação à equipa, foi um grupo aberto, recetivo, com vontade de fazer as coisas. Dão o benefício da dúvida para escutar e entender tudo o que tu lhes trazes e como queres que eles se comportem em campo.»

O treinador alentejano tem algumas expectativas para o comportamento da equipa em campo e, na conferência de imprensa, confessou:

«A intensidade que a equipa tem em campo é algo me agrada e que nos pauta sempre em relação às ideias da nossa equipa. É o ponto de partida, a base. [...] O jogo de futebol e as ideias de jogo, que se baseiam em comportamentos, vamos ter pouco tempo para trabalhar. Então vamos ter de ser rigorosos em relação a tudo isso, mas tem de ser uma equipa que vá para o campo para ganhar»

No Talleres, Caixinha espera «chegar aos oitavos de final da Taça Libertadores», ele que estava no Santos Laguna, do México, e que tem pela frente o Flamengo, orientado pelo compatriota Paulo Sousa, na mais importante competição de clubes da América Latina.