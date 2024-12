Pedro Emanuel foi oficializado como novo treinador do Al Fayha, da Liga Saudita.

O técnico de 49 anos volta assim à Arábia Saudita para orientar o penúltimo classificado do campeonato, depois ter saído do Al Khaleej no final da última época.

Esta é a quarta experiência de Pedro Emanuel no país, depois de também ter passado pelo Al Nassr e pelo Al Taawoun, onde foi eleito melhor treinador do campeonato, em 2018/19.

O português assinou um contrato válido até final da temporada.