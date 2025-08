Pedro Ferreira Malaquias é o candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica pela lista «Benfica no Sangue», liderada por Martim Borges Coutinho Mayer.

Trata-se de um advogado licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Trabalha nas áreas de direito bancário, financeiro e seguros, prestando assessoria jurídica a instituições financeiras.

Em termos de currículo, passou pelo Banco Português do Atlântico, Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia e direção jurídica do BCP Investimento.

«A minha vida pessoal e profissional sempre foi pautada por sentimentos de justiça, equidade, legalidade e respeito e é com esses mesmos princípios que me proponho exercer o cargo quando for eleito, sempre ciente que os interesses máximos a defender em todas as ocasiões serão os do Benfica e os dos seus sócios», afirmou Pedro Ferreira Malaquias.

O líder da lista, Martim Mayer, confessou que o candidato cumpre com o perfil desejado: «pessoas com um perfil profissional de excelência e sem qualquer ligação ao passado do clube, garantindo total independência», referiu o candidato à presidência encarnada.

Pedro Ferreira Malaquias é o segundo nome conhecido na corrida à presidência da MAG do Benfica. O outro candidato é João Leite, pelo movimento «Servir o Benfica», que se apresenta, pela permissão dos novos estatutos em vigor, como candidato independente ao respetivo órgão do clube.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo que até agora os candidatos à presidência são Rui Costa (atual presidente), João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica entre 2003 e 2021, tem sido apontado como possível candidato. No entanto, o ex-dirigente ainda não oficializou a candidatura.