O triatleta português Pedro Gaspar foi suspenso por três anos, por ter testado positivo por mesterolona, após ter sido oitavo no Campeonato do Mediterrâneo, informou, esta segunda-feira, a Agência Internacional de Testes (ITA).

Em comunicado, a agência explica o sucedido. «A ITA, em nome da World Triathlon, confirma que o triatleta Pedro Gaspar aceitou as consequências pela sua violação nas normas antidopagem», pode ler-se.

De acordo com a ITA, o atleta português deu positivo para mesterolona, um esteroide anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidopagem. A amostra do teste foi recolhida a 29 de junho de 2025, altura em que Pedro Gaspar participava no Campeonato do Mediterrâneo de triatlo.

Segundo a agência de testagem internacional, a sanção de três anos decorre entre 31 de julho de 2025 e 30 de julho de 2028.

Para além disso, a ITA refere que os resultados individuais do triatleta são anulados desde a data da recolha da amostra até ao início da sua suspensão provisória, em 31 julho de 2025.