Haris Seferovic, do Benfica, continua na liderança da lista de melhores marcadores da Liga, com 18 golos, após uma jornada em que ficou em branco, tal como Pedro Gonçalves, que mantém o segundo posto, com 17 golos.

Os dois da frente têm agora mais perto o portista Mehdi Taremi, que voltou a marcar na vitória do FC Porto sobre o Famalicão por 3-2, e soma agora 14 golos (está ainda a três de distância de Pedro Gonçalves e a quatro de Seferovic).

Mario Gonzalez, do Tondela, surge na quarta posição, com treze golos, ele que nesta jornada também ficou em branco: dos doze da frente, e para além de Taremi, só marcaram Carlos Júnior (Santa Clara) e Joel Tagueu (Marítimo)

Lista dos melhores marcadores:

Haris Seferovic (Benfica) - 18 golos

Pedro Gonçalves (Sporting) - 17

Mehdi Taremi (FC Porto) - 14

Mario Gonzalez (Tondela) - 13

Sérgio Oliveira (FC Porto) - 12

Beto (Portimonense) - 11

Carlos Júnior (Santa Clara) - 10

Rodrigo Pinho (Marítimo) - 9

Joel Tagueu (Marítimo), Ryan Guald (Farense), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Óscar Estupiñan (Vitória de Guimarães) - 8 golos