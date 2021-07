FIGURA: Pedro Gonçalves

Tão decisivo quanto perdulário. Tão espetacular como inimigo da tranquilidade. Mas matreiro e protagonista. Pedro Gonçalves foi «super» na decisão do primeiro título da época, com o golo da reviravolta para o triunfo ante o Sporting de Braga. Um golaço de trivela em cima do intervalo deu uma vantagem que nunca mais fugiu ao Sporting e o número 28 assinou mais um marco de verde e branco, depois de ter sido grande figura no título da época passada.

MOMENTO: o golaço de Pedro Gonçalves para a reviravolta (43m)

Um momento imenso para a decisão no marcador. Pedro Gonçalves não foi de modas e foi letal, num remate que bateu Matheus para o 2-1 final em cima do descanso. A jogada começou com uma bola ganha no ar de João Palhinha após um pontapé de Matheus. Matheus Nunes assistiu depois Pote para o melhor lance do jogo. E o mais importante nas contas finais.

Sporting-Sp. Braga: todo o filme do jogo

OUTROS DESTAQUES

Jovane Cabral: explosivo e letal. O extremo abriu o livro dos golos do Sporting na temporada 2021/22 ao espevitar uma equipa até então pouco matreira, com o 1-1 no marcador. Fugiu a Al Musrati e a Paulo Oliveira para receber na perfeição um passe de Nuno Mendes e bater Matheus. Foi, como era de esperar, dos que menos vergonha teve no jogo, ao atacar e ao fugir sempre que pôde da marcação dos adversários para aproximar-se da baliza. Nem sempre foi assim, mas quando o fez, fez quase sempre bem.

Nuno Mendes: que pulmão o menino de 19 anos do Sporting. Os leões atacaram muito pelo lado esquerdo, sobretudo na primeira parte, e foi daí que saiu a assistência do jovem internacional português para o 1-1 que animou e tornou o Sporting mais dono do jogo. Uma grande bola para Jovane abrilhantou mais uma exibição normal do lateral-esquerdo, cada vez mais uma referência.

Coates: foi sempre uma carraça para Abel Ruiz, não deixando o espanhol fazer grandes estragos para as redes defendidas por Adán. Vários foram os duelos diretos que o uruguaio travou com o avançado do Sp. Braga, levando a melhor.

Matheus Nunes: está na origem dos dois golos, ao lançar Nuno Mendes na esquerda para o passe para Jovane no 1-1, bem como na assistência para Pedro Gonçalves fazer o 2-1 já perto do intervalo. Teve a (reconhecida) capacidade de galgar metros com bola e também de correr atrás dela quando foi preciso.

João Palhinha: ficou cedo limitado com um cartão amarelo na primeira parte, mas assinou uma grande exibição, sobretudo no segundo tempo, exemplificando a raça, a competitividade e a entrega que o Sporting teve ao jogo.