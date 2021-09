A Guiné-Bissau arrancou a fase de qualificação para o Mundial 2022 da zona africana com um empate contra a Guiné-Conacri.



Com o «vitoriano» Alfa Semedo, o «portista» Nanu e o «algarvio» Fali Candé, a seleção da casa apanhou-se em desvantagem no marcador logo aos sete minutos: marcou Kamano.



A Guiné-Bissau conseguiu a igualdade no arranque da segunda metade, por Joseph Mendes e ainda sonhou com a reviravolta. Porém, o jogo acabou mesmo com um ponto para cada lado numa partida referente ao grupo I.



Por sua vez, Angola perdeu no Egipto no primeiro jogo do grupo F.



A seleção orientada pelo português Pedro Gonçalves foi derrotada por um golo de Mohamed Magdi Kafsha, de penálti, aos cinco minutos. No mesmo grupo, a Líbia ganhou ao Gabão por 2-1.



Já o Senegal arrancou a participação no grupo H com uma vitória por 2-0 ante o Togo com golos de Sadio Mané e de Diallo.



Por último, o Mali bateu Ruanda por 1-0 graças a um golo de Traoré e lidera, ainda que à condição, o grupo E.