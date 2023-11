Pedro Gonçalves fez, esta quarta-feira, a antevisão ao jogo entre a Atalanta e o Sporting, que está marcado para esta quinta-feira, às 18h. Em conferência de imprensa, o médio dos leões abordou a situação de Marcus Edwards.

«O Edwards está bem. Foi um grande choque, mas não tem nenhuma dor. Fisicamente, acho que esta bem para jogar.»

Pedro Gonçalves quer ganhar à Atalanta para depois fazer as contas do grupo. Para isso, é preciso corrigir os erros do jogo da primeira mão.

«O que sentimos em campo na primeira mão foi uma confusão tática. A Atalanta meteu muitos jogadores na frente, que criaram muitas dificuldades à nossa equipa. Vamos tentar ser melhores na pressão.»