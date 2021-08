O Olympiakos empatou a dois golos em casa do Slovan Bratislava e garantiu a passagem à fase de grupos da Liga Europa.



Depois de ter triunfo por 3-0 em Atenas, a equipa orientada por Pedro Martins jogou cerca de 65 minutos com mais um jogador devido à expulsão de Vernon De Marco. Sete minutos após o vermelho ao jogador do emblema eslovaco, El Arabi deu vantagem aos helénicos.



Apesar da inferior numérica, o Slovan igualou a contenda antes do intervalo por Henty. No arranque da segunda parte o campeão grego adiantou-se novamente no marcador por Onyekuru, mas uma vez mais a vantagem durou pouco: Green fez o 2-2 aos 62 minutos numa altura que Rony Lopes (em estreia) já tinha entrado.



A armada lusa do Legia eliminou o Slavia de Praga após vencer por 2-1. Os checos tiveram um início de jogo catastrófico e ficaram com dez jogadores logo aos três minutos por expulsão de Holes. Apesar da inferioridade, o campeão da República Checa chegou ao intervalo a vencer por 1-0 graças ao tento de Ekpai.



Com Josué e André Martins de início e com Rafael Lopes a entrar aos 25 minutos, o campeão polaco marcou dois golos entre os 59 e os 70 minutos (Emreli bisou) e alcançou o apuramento.



No outro jogo com portugueses, o Antuérpia de Buta (titular) e de Dinis Almeida (suplente não utilizado) afastou o Omonia nas grandes penalidades (3-2).



Após uma derrota por 4-2 em Chipre, os belgas conseguiram levar o jogo para o prolongamento muito por culpa dos golos de Miyoshi e de Gerkens. Nos pontapés de penálti, o Omonia falhou três e acabou afastado.



Já ao final da tarde, Fenerbahçe, Rangers e Rapid Viena tinham garantido a presença na Liga Europa 2021/22.



Todos os resultados e apurados:



Galatasaray-Randers, 2-1

AZ Alkmaar-Celtic, 2-1

Slovan Bratislava-Olympiakos, 2-2

Légia-Slavia Praga, 2-1

Antuérpia-Omonia 3-0 (3-2 após g.p.)

Cluj-Estrela Vermelha, 2-2

Sturm Graz-Mura, 2-0

HKJ-Fenerbahçe, 2-5

Alashkert-Rangers, 0-0

Zorya-Rapid Viena, 2-3



*a negrito as equipas apuradas