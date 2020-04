Pedro Mendes, jogador português do Montpellier, partilhou um momento infeliz na sua habitação. O defesa estava a brincar com uma bola e os cães no exterior da habitação e atingiu a casa infantil onde se encontrava a filha.



A filha de Pedro Mendes decidiu reclamar e o pior veio depois. O jogador do Montpellier acertou em cheio na cara da menina, que ficou a chorar.



«Eu juro que não foi de propósito», garantiu o defesa de 29 anos, antigo atleta do Sporting.



Veja o vídeo.