O Rio Ave venceu o Leixões na 4.ª jornada da II Liga (2-1) e assumiu a liderança da prova, com 10 pontos, aproveitando o desaire do Benfica B frente ao Casa Pia.



A equipa de Vila do Conde colocou-se em vantagem com um golo de Zé Manuel (22m), os homens de Matosinhos chegaram ao empate por intermédio de Wendel Silva (49m) mas Pedro Mendes, avançado cedido pelo Sporting, respondeu logo depois (52m) e fixou o resultado final.



O Leixões fica provisoriamente na terceira posição, com sete pontos.