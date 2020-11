Raúl Oliveira foi confirmado, esta quarta-feira, como novo treinador da UD Oliveirense, até final da temporada. O técnico português de 37 anos sucede a Pedro Miguel no atual 13.º classificado da II Liga portuguesa de futebol.

O novo homem do leme no clube de Oliveira de Azeméis começa a primeira experiência como treinador principal de uma equipa sénior, depois de 11 anos nos quais, em grande parte, foi adjunto em clubes de menor nomeada no estrangeiro. Nessa condição, passou pelo Everton (Chile), Club León (México), Al-Batin (Arábia Saudita), Al-Shahaniya e Al-Mesaimeer (Qatar), Al-Hadd (Bahrain). Entre estes clubes, foi adjunto de Quim Machado ou do sueco Sven-Goran Eriksson. Tem ainda uma passagem pela academia de futebol do Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos).

Antes, entre 2009 e 2012, passou na formação da AD Sanjoanense e foi adjunto no Portosantense. Tem ainda um currículo com funções de olheiro no FC Porto e de scouting na AD Sanjoanense.

O primeiro jogo de Raúl Oliveira à frente da UD Oliveirense é a 22 de novembro, com a receção ao Paços de Ferreira, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.