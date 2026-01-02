Pedro Neto referiu, em entrevista à Sky Sports, que não esperava que o técnico italiano fosse despedido e que a equipa ficou desapontada com a sua saída.

O internacional português considera que o ano passado de Enzo Maresca à frente do Chelsea foi «inacreditável».

«Ficámos todos zangados. Eu fiquei surpreendido», afirmou o extremo de 25 anos.

Maresca, recorde-se, foi demitido esta quinta-feira, no dia 1 de janeiro de 2026, depois de 18 meses no comando da equipa londrina, onde conquistou o Mundial de Clubes e a Liga Conferência.