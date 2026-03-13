Pedro Neto foi suspenso por um jogo, devido a «mau comportamento» no jogo entre Chelsea e Arsenal, para a Liga Inglesa.

Em comunicado, a Federação Inglesa de Futebol (FA), esta sexta-feira, sendo que além do jogo de suspensão, tem ainda de pagar uma multa de 70 mil libras (cerca de 81 mil euros). O motivo da suspensão prende-se com o facto do jogador não ter «abandonado o campo rapidamente e/ou ter usado palavras abusivas em direção dos árbitros».

«Pedro Neto foi castigado com um jogo de suspensão e uma multa de 70 mil libras (cerca de 81 mil euros), devido ao seu comportamento após ter sido expulso no encontro do Chelsea com o Arsenal, da Liga inglesa, a 1 de março», pode ler-se.

Desta forma, Pedro Neto vai falhar a receção dos blues ao Newcastle, este sábado, num jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga Inglesa. Recorde-se que o internacional português foi alvo de um processo disciplinar pela UEFA, após ter empurrado um dos apanha-bolas do PSG, no encontro da primeira mão dos «oitavos» da Champions.