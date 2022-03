Pedro Neto tem de parar novamente devido a lesão, depois de ter regressado à competição em fevereiro, após dez meses de ausência. O extremo português do Wolverhampton debate-se com um problema num pé.



O internacional luso foi utilizado em cinco jogos entre 20 de fevereiro e 10 de março, quatro dos quais como suplente utilizado. Pedro Neto procurava recuperar o ritmo competitivo, na sequência da grave lesão no joelho esquerdo. Porém, está novamente afastado da competição.



O extremo de 22 anos falhou o embate com o Everton e não vai ser opção para Bruno Leage no duelo com o Leeds United.

«Temos o Nélson Semedo e o Ki-Jana Hoever de fora neste jogo e também o Pedro Neto. Vendo a forma como estão a trabalhar, é possível que o Pedro e o Nélson regressem já depois da pausa para as seleções», explicou o técnico Bruno Lage.