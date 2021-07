O atleta português Pedro Pablo Pichardo venceu esta terça-feira a prova do triplo salto no meeting de Gateshead, no Reino Unido, a contar para a Liga Diamante.

Pichardo saltou 17,50 metros, mais 46 centímetros do que o segundo classificado, o italiano Tobia Bocchi. O outro triplista português na prova, Tiago Pereira, até conseguiu um resultado melhor que o italiano, com 17,11 metros, recorde pessoal, mas perdeu o segundo lugar em virtude de uma nova regra, que faz depender o pódio do resultado do sexto e último salto. Na derradeira tentativa, Bocchi fez 16,60 metros, contra os 16,46 metros de Tiago Pereira.

Pichardo e Pereira, juntamente com Nelson Évora, vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A prova do triplo salto está marcada para os dias 3 e 5 de agosto.