Pedro Pauleta, atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, nunca jogou no principal escalão do futebol luso mas deixou marcas em Espanha e sobretudo em França, destacando-se com as camisolas do Bordéus (2000 a 2003) e do Paris Saint-Germain (2003 e 2008).



A 25 de abril de 2004, há precisamente 16 anos, o avançado português bisou na receção do PSG ao Marselha (2-1), surpreendendo Fabien Barthez com um chapéu fantástico, praticamente sem ângulo e com um defesa na baliza.



Veja o golo extraordinário do Ciclone dos Açores