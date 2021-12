A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) premiou esta segunda-feira os atletas Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, o ciclista Iúri Leitão, a jogadora de futsal Ana Catarina Pereira, a ginasta Filipa Martins e os treinadores de futebol Ruben Amorim e Bruno Pinheiro, no assinalar dos 55 anos da entidade, na cerimónia que decorreu no Mercado de Santa Clara, em Lisboa.

Os cinco atletas foram os grandes destaques entre os premiados para a temporada 2020/21, num elenco de galardoados que contou também com os treinadores Ruben Amorim, campeão nacional pelo Sporting e vencedor da Taça da Liga, bem como Bruno Pinheiro, vencedor da II Liga no Estoril Praia.

Pichardo tornou-se este ano o quinto português campeão olímpico, em Tóquio2020, ao vencer o concurso do triplo salto, disciplina em que Mamona conquistou a medalha de prata. Iúri Leitão sagrou-se campeão do mundo de scratch em ciclismo de pista, Ana Catarina Pereira foi considerada a melhor jogadora de futsal do mundo e Filipa Martins foi sétima classificada no Mundial de ginástica artística, na melhor classificação de sempre de uma portuguesa.

Na cerimónia que elegeu ainda o Sporting como clube do ano, depois da reconquista do título de campeão nacional de futebol, o presidente do CNID, Manuel Queiroz, admitiu que «o jornalismo está em crise» e que urge «fazer perceber que a sociedade é mais saudável com o jornalismo que põe de lado as ‘fake news’».

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relembrou, numa declaração gravada, a necessidade de existir «uma comunicação social forte em Portugal».

Depois do cancelamento da cerimónia do ano passado, devido à pandemia da covid-19, a sessão desta segunda-feira entregou também os prémios dos vencedores de desportistas dos dois últimos anos: os ciclistas Maria Martins e João Almeida (vencedores em 2020), e a jogadora de ténis de mesa Fu Yu e o judoca Jorge Fonseca (2019). Também relativo ao ano de 2019, Bernardo Silva foi distinguido como o melhor futebolista português a atuar no estrangeiro.