Pedro Porro garante que o plantel do Sporting pensa jogo a jogo e não olha para os adversários, mas entende que a confiança que o líder da Liga apresenta, por estes dias, pode catapultar a equipa para os êxitos.

«Vamos a Guimarães para ganhar, para dar cem por cento para alcançar essa vitória. Não temos de olhar para os outros, pensamos jogo a jogo, mas a equipa, com a confiança que está, pode alcançar grandes feitos esta época», afirmou o lateral espanhol, em declarações ao canal do clube.

Autor de um golo na vitória folgada ao Tondela, Porro fez ainda um balanço dos primeiros tempos de leão ao peito.

«Falaram-me muito bem do Sporting e sabia que aqui podia tornar-me melhor jogador, e isso está a acontecer. Mas também tenho de agradecer aos meus companheiros, gosto de estar aqui e isso nota-se em campo quando jogo. A confiança e o apoio que me dão é fundamental para continuar este caminho. Voltei a ter a confiança que perdi no ano passado por não estar a jogar. O meu físico é muito bom e sinto-me melhor a cada jogo», acrescentou.