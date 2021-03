Pedro Porro, lateral do Sporting, é uma das novidades da convocatória de Luis Enrique para o triplo compromisso da seleção espanhola a contar para a qualificação para o Mundial 2022, frente à Grécia, Geórgia e Kosovo.

O jovem de 21 anos tem sido presença habitual nos sub-21 da la roja, mas estreia-se agora na equipa A da Espanha. Além de Porro, também Pedri, médio do Barcelona, Robert Sánchez, guarda-redes do Brighton e Bryan Gil, jovem do Eibar, estreiam-se entre as opções de Luis Enrique.

A Espanha defronta a Grécia a 25 de março e três dias depois a Geórgia. Três dias depois, la roja termina este triplo compromisso com o Kosovo.

Emprestado pelo Manchester City, Pedro Porro tem sido peça chave na equipa de Ruben Amorim esta época, com 29 jogos e quatro golos.