Pedro Porro foi eleito o melhor defesa da Liga no mês de novembro.

O lateral espanhol do Sporting ficou com 14 por cento dos votos. Curiosamente, a mesma percentagem de Ricardo Esgaio, lateral do Sp. Braga, que ficou atrás do jogador leonino devido ao tempo de jogo somado: completou 289 minutos, mais 17 do que Porro.

Marcelo, defesa-central do Paços de Ferreira, fechou o pódio com 10 por cento dos votos.