O futebolista do Sporting, Rúben Vinagre, tem uma entorse no tornozelo esquerdo e foi ausência no treino desta terça-feira dos leões, informou o clube verde e branco, em nota oficial, num dia que contou com novidades positivas.

Depois de na segunda-feira ter feito trabalho condicionado no relvado, o lateral-direito espanhol Pedro Porro treinou integrado no grupo às ordens do treinador Ruben Amorim, assim como o central português Luís Neto, que tinha feito tratamento na véspera.

Já o uruguaio Sebastián Coates continua em tratamento, segundo o Sporting, que recebe o Varzim às 20h15 de quinta-feira, em Alvalade, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

A equipa volta a treinar às 10 horas de quarta-feira, na academia de Alcochete.